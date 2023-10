Bývalá první dáma Francie Carla Bruniová přiznala rakovinu prsu

Říjen je měsíc, který je po celém světě zasvěcen prevenci zákeřné rakoviny prsu. K akcím, které se konají, se překvapivě připojila i bývalá modelka a manželka bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho Carla Bruniová. Ta ve videu, na kterém ukazuje cedulky s textem, přiznala, že jí rakovina byla diagnostikována už v roce 2019.

Popsala také svůj proces léčení. "Postupovala jsem obvyklou cestou při léčbě tohoto typu rakoviny. Měla jsem ale štěstí - moje rakovina ještě nebyla agresivní. A proč? To proto, že na to neměla čas," vysvětlila bývalá první dáma s tím, že pravidelné vyšetření mamografem, na které chodí každý rok, jí zachránilo nejen prsa, ale možná i život.

"Kdybych to nedělala každý rok, tak dnes nemám levé prso," stálo na cedulích. "Nezveřejňuji to proto, abych vám poskytla podrobnosti o svém zdraví. To se mi hnusí a dlouho jsem váhala, než jsem vůbec promluvila. Chci tím ale předat jedinou, zásadní zprávu pro všechny ženy, které mě sledují - každý rok si zajděte na mamograf. Závisí na tom vaše životy," apeluje Bruniová na všechny ženy, aby prevenci nezanedbávaly.