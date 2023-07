Veganství se musela vzdát. Ivana Jirešová kvůli natáčení změnila jídelníček

Ivana Jirešová patří mezi zastánkyně zdravého životního stylu, díky kterému se může pochlubit štíhlou postavou. Přiznává ovšem, že zkoušela různé životosprávy a někdy šla i z extrému do extrému. Nakonec ale přišla k závěru, že je důležité zachovat zdravou míru.

"Zkoušela jsem kde co, jednou jsem nejedla maso, pak jsem zase nejedla skoro vůbec nic rostlinného, i veganka jsem byla chvilku, pak jsem chvilku byla i raw - to jsem jenom vyzkoušela, to jsou jen ty čerstvé věci," vzpomínala pro Super.cz herečka a moderátorka, která teď natáčí cestovní pořad Bedekr. Právě díky tomuto projektu musela přehodnotit svůj striktní jídelníček.

"Ten život je složitější, takže nemám čas si připravovat krabičky, pak jsem na cestách a někde se nedá nic jiného sníst než třeba maso," vyprávěla o svých cestovatelských zkušenostech.

"Jsem příznivkyně zdravého stylu, ale už nejsem ortodoxní, jak jsem zkoušela být," konstatovala s tím, že tato změna jí nakonec i prospěla. Dbá ovšem na kvalitu produktů. Ve Španělsku si třeba s radostí pochutnala na tradiční šunce jamón z rodinné farmy, kde se věnují chovu zvířat už celé generace. "Život nám poskytuje takové dary," dodala.