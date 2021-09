Modelka Šteflíčková se za plastické úpravy nestydí. Větší rty a poprsí si pochvaluje

Královna krásy Lea Šteflíčková si je vědoma, že je lepší vyjít s pravdou ven než zapírat. Proto se v nedávném rozhovoru přiznala nejen k výplním rtů, ale i k plastice prsou.

Po vítězství v soutěži krásy se život mladé modelky příliš nezměnil, dál se věnuje modelingu a profilu na Instagramu, kde ji sleduje přes 60 tisíc lidí. Výrazně se nezměnil ani její vzhled, i přes plastické úpravy se snaží zůstat přirozená. Jako jedna z mála výplně rtů a zvětšení poprsí přiznává: "Já si myslím, že to není věc, která by se měla tajit. Vždy když jsem na něco šla, tak jsem to přiznala. Mám úpravu prsou plus výplně rtů," svěřila se v rozhovoru pro iDnes.cz.

V modelingové branži se estetické a plastické zákroky často podstupují, stále ale existují ženy, které úpravy tají. "Už jsem se párkrát s takovými děvčaty setkala. Já to nechci odsuzovat. Pokud to ona nechce říkat, tak ať to neříká. Ale nejhorší je, že člověk to na té fotce vidí, že tam nějaká úprava je. Je to na té osobě. Ale nevím. Podle mě je to vždy lepší přiznat než zatloukat," dodala třiadvacetiletá modelka.