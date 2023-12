"Byla jsem klasická oběť," říká o týrání ve vztahu Kateřina Brožová

Herečka Kateřina Brožová je už delší domu sama. Posledním oficiálním partnerem, se kterým se ukázala na veřejnosti, byl podnikatel Jaromír Soukup a to už je pěkných pár let. Předtím byla spojována příklad se zesnulým podnikatelem Petrem Kovarčíkem, který o ní následně prohlašoval, že byla nejdražším eskortem jejího života. Dobře nedopadlo ani její manželství s podnikatelem Zdeňkem Tomanem, se kterým má již dospělou dceru Kateřinu. Není proto divu, že si dává dobrý pozor, koho do svého soukromí pustí.

"Dostala jsem se do situací, kdy jsem musela hodně překonávat svoje psychické propady, protože jsem zažívala věci, které mi málem zničily život, nebo to mohlo dopadnout opravdu špatně. Setkala jsem se s psychickým násilím, s alkoholismem ve svém okolí a dalšími věcmi. Nemohu být konkrétní, tohle se nahlas neříká, ale s násilníkem zkušenosti mám. Byla jsem klasická oběť," přiznala Brožová pro Blesk s tím, že dlouho si závažnost problému vůbec neuvědomovala.

"Vlastně mi trvalo strašně dlouho, než jsem to zjistila. Myslím si, že spousta žen, které žijí v podobném toxickém vztahu různého druhu, si to prostě nechce a ani nemůže přiznat, protože tam jsou děti, nebo se prostě bojí odejít, protože nevědí, jak by si v životě poradily. Ty ženy tam takhle setrvávají a může to dopadnout i špatně," říká herečka.

Dnes už si je dobře vědomá toho, co bylo v jejích vztazích špatně, tehdy ale věřila ve šťastný konec. "To tak bývá, člověk si nerad přizná pravdu, snaží se to různým způsobem vysvětlovat a omlouvat. Ale ono se to pořád vrací, protože prostě ten problém existuje," dodala Brožová s tím, že nešlo pouze o psychický teror, ale došlo i na fyzické napadení.

"Ano, partner na mě vztáhl ruku. Zahojilo se to a šla jsem dál. Už je to hrozně dávno a stalo se to ve výbuchu emocí."