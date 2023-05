"Budu hvězdou v sexu," říká zpěvačka Meghan Trainorová, která trpí vaginismem

O svém choulostivém problému se zpěvačka Meghan Trainorová rozpovídala ve svém podcastu "Workin’ On It", v němž účinkuje se svým bratrem Ryanem Trainorem. Tomu prozradila, že intimní chvilky s jejím manželem, hercem Darylem Sabarou, za nějž je provdaná od roku 2018 a s nímž právě čeká své druhé dítě, nejsou tím, na co by se mohla těšit.

Důvodů, proč je pro ni sex nepříjemný, je hned několik. Jedním z nich je, že příroda jejího partnera v intimní oblasti velmi obdařila.

"Kéž bych mohla Daryla zmenšit. Je to bolestivé, kámo," řekla Trainorová svému bratrovi. "Můj manžel je velký kluk. Moje vagina je ale rozbitá. Mám vaginální úzkost," dodala s tím, že šla k lékaři a dozvěděla se, že trpí vaginismem neboli křečí svalů obklopujících vaginu, která se objevuje proti vaší vůli a která způsobuje, že vagína je velmi úzká a může bránit nejen sexuální aktivitě, ale i lékařským vyšetřením.

"Řekli mi, že mám něco, čemu se říká vaginismus," vysvětlila interpretka hitu "Made You Look". "Myslela jsem si, že každá žena má při sexu a po něm stále bolesti. Říkala jsem si: 'Pane doktore, chcete mi říct, že můžu mít sex a necítit ani trochu bolesti?'" popsala a dodala, že se rozhodla jejich manželský intimní život změnit. "Přijdu na to," řekla nakonec. "Budu hvězdou v sexu!"