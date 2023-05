Na botox ani pivo nechodím, říká Saskia Burešová. Prozradila, proč vůbec nestárne

Tajnou zbraní legendární programové hlasatelky a moderátorky Saskie Burešové jsou její brýle. "Mám samozřejmě nějaké dioptrie, ale já je mám hlavně pro dobrý pocit. Říkám, nasadím si ráno růžové brýle a svět se zkrásní," prozradila Burešová, že brýle pro ni nejsou jen prostředkem k ostrému vidění.

Své pověstné zabarvené čočky využívá i v okamžiku, kdy není upravená podle vlastních představ. "Já to přiznám, když třeba nejsem nalíčená a vyběhnu ven, tak je mám jako maskáče," prozradila se smíchem v pořadu Interview s tím, že jinak se působení času na svou vizáž nebrání.

"Skoro každý se mě na to ptá a téměř nikdo mi to nevěří, že na žádné botoxy nechodím. Já si říkám, že člověk by měl stárnout důstojně. Ale zase na druhou stranu, když ta žena má malé sebevědomí a potřebuje se nějakým způsobem zkrášlit, tak proč ne. Nikomu to nezazlívám, je to jejich osobní volba," dodala Burešová.

Tu nejvíc těší, když obyčejní lidé dokážou ocenit její práci. Například pořad Kalendárium, který od prvního okamžiku uvádí, slaví letos už 30 let. "Člověk by měl být skromný. Snažím se upozadit, nechci, aby o mně všude psali. Ale těší mě, když mě potká třeba paní učitelka se školou a poděkuje mi za Kalendárium," říká moderátorka, která se jinak mediální pozornosti vyhýbá a ani na sociálních sítích ji neuvidíme.

"Jsem konzervativní typ. Na pivo nechodím, kdyžtak na dobrou dvojku vína. S kamarádkami chodím do kavárny, abychom probraly život, nevyhledávám večírky. Nemám Instagram, nemám Facebook, ale ne proto, že bych to neuměla, já to nechci. Já si strašně chráním soukromí, to je ten důvod. Ale jinak pracovat se sociálními sítěmi umím. Ale rozhodně nemám v povaze, abych tam ukazovala o Vánocích, co jsem upekla, nebo se ukazovala v plavkách na dovolené, to ne," uzavřela rázně.