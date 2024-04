Britský soud uvěznil ženu, která poslala 8000 pohlednic zpěváku Stylesovi

Britský soud poslal na 14 týdnů do vězení ženu, která pronásledovala popového zpěváka Harryho Stylese a za necelý měsíc mu zaslala na 8000 papírových či elektronických pohlednic. Zanícená obdivovatelka bývalého člena skupiny One Direction má také na deset let zákaz přibližovat se ke svému idolu a nesmí chodit ani na jeho vystoupení. Informovala o tom britská média.