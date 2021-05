Šéfkuchař zažil s manželkou pět potratů a za obezitu podle něj může neznalost vaření

Jamie Oliver se proslavil jako průkopník zdravého jídla, když v roce 2005 rozjel kampaň za lepší stravování dětí ve Velké Británii a později udělal to samé ve Spojených státech.

Jeho vášeň a touha naučit lidi jíst zdravě a kvalitně z něj vedle J. K. Rowlingové udělala jednoho z nejprodávanějších britských autorů. Napsal více než dvacet kuchařek, rozjel několik restaurací a vlastní značku kuchyňských potřeb.

Ve čtvrtek 27. května slaví šestačtyřicáté narozeniny, v gastro průmyslu se pohybuje už pětadvacet let. Podívejte se do naší galerie, ve které zjistíte, proč první knížku dočetl až v osmatřiceti letech a co stojí za jeho šťastným dvacetiletým manželstvím.