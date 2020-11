Vyzývavá britská zpěvačka Rita Ora slaví 30. Zahrála si i v Padesáti odstínech šedi

Zpěvačka se narodila jako Rita Sahatçiu (rodiče jí později přidali ještě příjmení Ora) v dnes kosovské Prištině albánským rodičům. Když jí byl rok, emigrovali z politických důvodů do Londýna, kde vyrostla.

Jako dítě docházela do uměleckých škol a brzy nato začala také vystupovat. V roce 2008 se zúčastnila talentové soutěže BBC, jejíž vítěz měl reprezentovat Británii v soutěži Eurovision. Ačkoliv to nakonec po čase vzdala, jejího talentu si všimla americká agentura Roc Nation a nabídla jí angažmá.

V roce 2011 začala pracovat na svém debutovém albu a ve stejný rok si jí všiml také anglický muzikant DJ Fresh, který hledal zpěvačku do skladby Hot Right Now. Píseň měla velký úspěch a stala se na delší dobu jedničkou britské hitparády. V roce 2012 Rita Ora konečně vydává své první sólové album s názvem Ora a úspěch na sebe nenechává dlouho čekat.

Kromě pěvecké kariéry se věnuje také filmu, objevila se například v trilogii Padesát odstínů šedi. A stala se také tváří mnoha známých značek, jako je Roberto Cavalli, Adidas, Tezenis nebo Deichmann. Její současné jmění je odhadováno zhruba na 20 milionů liber (více než 587 milionů korun) a její Instagram sleduje více než 16 milionů lidí.

V červenci 2015 ji tehdejší prezidentka republiky Kosovo Atifete Jahjagová jmenovala čestnou velvyslankyní Kosova. Před rokem se stala ambasadorkou UNICEF.

Podívejte se na další zajímavosti z jejího života.