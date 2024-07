Britská zpěvačka Lily Allenová si přivydělává fetišem. Prodává fotky svých nohou

OnlyFans je platforma, která nechvalně proslula pornografickým obsahem schovaným za platební bránou. Štědrý přivýdělek zlákal už nejednu známou tvář, a to i z kruhů českých celebrit. Jak se zdá, ani světově proslulé hvězdy nejsou vůči této vidině zcela imunní. Účet na platformě si založila i Lily Allenová.

Britská zpěvačka se proslavila rytmickými písněmi s prostopášnými texty jako Smile nebo F*ck You. Za svůj účet na kontroverzní síti se nestydí, naopak, své sledující na Instagramu pozývá k jeho sledování. Poplatek za měsíc je 10 dolarů, u současného kurzu cca 234 korun.

Na rozdíl od mnohých jiných žen, které se na OnlyFans odhalují v provokativních pózách, Allenová ukazuje "pouze" svá chodidla. To ale neznamená, že je tento obsah zcela nevinný - přitahuje totiž lidi se specifickou úchylkou na chodidla, v angličtině ji označují jako "foot fetish".

K nápadu přivydělat si na svých chodidlech ji prý přivedla její pedikérka. "Moji ‚prstíkoví taťkové‘ jsou velmi šťastní," konstatovala o svém účtu Allenová v podcastu Miss Me? a překvapila i dalším tvrzením. "Zdá se mi, že mi to dává moc. Už od nízkého věku jsem byla sexualizovaná, a úplně každý kromě mě na té sexualizaci profitoval. Je to teď vlastně docela zábavné, mít v moci kontrolu nad něčím, co sama shledávám velmi hloupým. Ale někteří lidé na tom celkem ujíždějí."