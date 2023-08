Britney Spearsové krachlo další manželství. Vydrželo pouze 14 měsíců

Pouhých 14 měsíců po svatbě skončil vztah zpěvačky Britney Spearsové a trenéra Sama Asghariho, který trval od roku 2016, kdy se dvojice seznámila během natáčení videoklipu Slumber Party. "Sam Asghari požádal o rozvod," uvedl zdroj britského listu Mirror. To potvrzují i informace americké NBC News či People.

"Rozešli se a pro Britney Spears je to tak lepší. Jejich manželství je na dně už několik měsíců. Bylo to neustálé drama. Je to smutné. Rozvod bude pro Britney zničující," prohlásil člověk z blízkého okolí zpěvačky.

Třetí manžel Spearsové se měl odstěhovat po bouřlivé hádce. Konflikty ale u slavného páry prý byly na denním pořádku. "Už dlouho je to mezi nimi velmi toxické," říká zdroj o páru, který si řekl "ano" 9. června 2022 během obřadu v Los Angeles, jen krátce poté, co zpěvačka vyhrála svůj dlouholetý boj o opatrovnictví. Na svatbě byla celá řada hvězdných hostů včetně Drew Barrymoreové, Madonny, Paris Hiltonové či Seleny Gomezové.

Už začátkem tohoto roku se objevily zvěsti, že pár má manželské problémy, když byli oba vyfotografováni bez snubních prstenů. Asghariho manažer spekulace ale vyvrátil s tím, že Asghari prsten nenosí, protože natáčí film.