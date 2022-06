Britney Spearsová je vdanou paní. Svatbu se snažil překazit její exmanžel

Svatba Britney Spearsové a jejího o dvanáct let mladšího přítele Sama Asghariho se konala devět měsíců po zásnubách a skoro sedm měsíců poté, co soud na zpěvaččinu žádost po 14 letech ukončil její opatrovnictví schválené původně kvůli jejím psychickým obtížím. Svého otce Jamieho Spearse vinila, že opatrovnictví zneužíval a nutil ji vystupovat proti její vůli, brát lithium a nechtěl jí dovolit vdát se za Asghariho a mít s ním děti.

Svatba byla na poměry světového šoubyznysu neobvykle skromná, přítomno bylo pouze kolem šedesátky hostů. Mezi nimi ale nechyběly takové celebrity jako Drew Barrymorová, Madonna, Paris Hiltonová nebo Donatella Versace. Obřadu se nezúčastnil zpěvaččin otec, matka Lynne ani sestra Jamie Lynn. Pozvánku ze zpěvaččiny rodiny dostal pouze bratr Bryan.

Podle zdrojů magazínu People měla Spearsová na sobě šaty právě od slavného módního domu Versace a k oltáři šla za doprovodu písně "Can't Help Falling in Love" od Elvise Presleyho.

"Jsem velmi nadšený, že tento den nastal a oni se vzali. Vím, že si to přál velmi dlouho," řekl po obřadu pro magazín People Asghariho manažer Brandon Cohen.

Svatební den se bohužel neobešel bez skandálu. Policie zatkla zpěvaččina prvního manžela Jasona Alexandera, jehož manželství se Spearsovou skončilo jen 55 hodin po svatbě v Las Vegas v roce 2004. Svůj pokus překazit svatbu vysílal na Instagramu, přičemž tvrdil, že jej zpěvačka pozvala. "Je moje první manželka, má jediná žena," prohlásil. Alexander skončil v poutech a policie následně zjistila, že na něj byl vydán zatykač kvůli jinému incidentu. Podle bulvárního webu Daily Mail byl zatčen již potřetí za třináct měsíců.

Čtyřicetiletá popová hvězda, která už má dva dospívající syny z předchozího manželství se zpěvákem Kevinem Federlinem, letos ohlásila, že s Asgharim čeká dítě. V květnu pak oznámila, že potratila.