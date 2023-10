Britney Spearsová přiznala po letech potrat a tvrdí, že ji k němu donutil Timberlake

Zpěvačka Britney Spearsová je matkou dvou téměř dospělých synů. Podle toho, co tvrdí ve své knize "The Woman in Me", která se na pultech knihkupectví objeví už příští týden, měli mít ještě staršího sourozence. Spearsová byla podle vlastních slov těhotná se svým tehdejším přítelem Justinem Timberlakem, který ji však měl poslat na potrat. Oba zpěváci se seznámili v populárním pořadu společnosti Disney a chodili spolu v letech 1999 až 2002.

"Bylo to překvapení, ale pro mě to nebyla žádná tragédie. Justina jsem velmi milovala a vždycky jsem si myslela, že jednou budeme mít společnou rodinu. Jen to bude mnohem dřív, než jsem předpokládala," píše o svém těhotenství Spearsová v úryvku, který se podařilo získat magazínu People. Podle jejích slov ale Timberlake její nadšení nesdílel.

"Ale Justin z toho těhotenství rozhodně nebyl šťastný. Říkal, že nejsme připraveni na to, abychom měli v životě dítě, že jsme na to příliš mladí," pokračuje zpěvačka s tím, že se navzdory svému přesvědčení nechala přemluvit a těhotenství ukončila. "Jsem si jistá, že mě kvůli tomu lidé budou nenávidět, ale souhlasila jsem s tím, že miminko mít nebudeme. Nevím, jestli to bylo správné rozhodnutí. Kdyby to bylo jen na mně, nikdy bych to neudělala. Ale Justin si byl tak jistý, že nechce být otcem," dodala Spearsová, která prý rozhodnutí lituje.

"Dodnes je to jedna z nejmučivějších věcí, které jsem kdy v životě zažila." Magazínu, který úryvek z knihy zveřejnil, se nepodařilo získat stanovisko Justina Timberlakea, jehož management na dotaz, zda jsou zpěvaččina tvrzení pravdivá, nijak nereagoval.