Bratr Václava Neckáře promluvil o jeho špatném zdraví. "Je to prostě stáří," říká

Václav Neckář se ve společnosti objevuje čím dál tím míň. O svém zhoršujícím se zdravotním stavu veřejně moc nemluví, přesto ještě příležitostně vystupuje. Ještě před lety utrpěl mozkovou příhodu a s jejími následky se vypořádává dosud. Kvůli řečové afázii, která ho postihla po mrtvici, se musel texty svých písní učit nanovo. I proto se radši stáhl z veřejného života.

"Je to takový konstantní stav, který se nevyvíjí moc dobře," konstatoval smutně pro eXtra jeho bratr Jan Neckář. "Je to prostě stáří, co se dá dělat, ty neduhy se na nás podepisují. Špatně se mu chodí a hodně odpočívá."

Navzdory zdravotním potížím se bratři vídají se železnou pravidelností. "My se pravidelně vídáme každý týden. Jezdím za ním, jsme v neustálém kontaktu," uvedl Jan Neckář, který je také hudebník, zpěvák a skladatel.