Bratr Agáty Hanychové Vincent Navrátil si střílí z Bendiga a jeho moučné aféry

Rodina Veroniky Žilkové je známá svou prostořekostí. České celebrity si bez váhání na paškál bere nejen její dcera Agáta Hanychová, ale také její syn Vincent Navrátil. Tento týden si vystřelil z "moučné" aféry Jana Bendiga, která už několik týdnů hýbe českým bulvárem.

Podle policejního vyšetřování si měl totiž Bendig útok moukou na Českém slavíkovi v listopadu objednat a zaplatit. To ovšem zpěvák opakovaně popírá. A právě z tohoto zatloukání si Navrátil udělal legraci. Ve videu sám sebe posypal moukou a na dotaz, jestli to udělal schválně, se začne bránit. "To tam mohl kdokoliv dát tu mouku," tvrdí ve videu s pytlíkem v ruce. "Já vůbec nevím, jak se tam vzala!" říká a u toho si sype mouku na hlavu.

"Je to jako kolovrátek. Můžu ti pořád dokola opakovat, že jsem tu mouku nevysypal. To mi mohl dát do ruky kdokoliv. Nevím, kdo to udělal. Asi nějakej rasista," dodá a tehdy vyprskne smíchy.

"Po kosmetice z Číny po Česku řádí polohrubý fantom alias vězeň z Moučkabanu," dodal Navrátil v popisku videa, narážeje na to, jak se před časem vysmál Natálii Kočendové. Ta čelila obviněním, že se její kosmetika nevyrábí v Česku, jak tvrdí, ale pouze přeprodává levné produkty zakoupené z čínského webu AliExpress.

"Já se zastávám Jana Bendíka! (napsáno chybně v příspěvku samotném - pozn. red.) Jsme v tom nevinně!" dodal Navrátil. "Prosím policii a novináře, aby nás nechali být a radši našli opravdového zločince. Dřív než začne Masterchef a neupečou jedinej dezert! Mouka je nebezpečná, lidi! Proberte se. Nebuďte ovce."

Překvapivě na sarkastické video reagoval i samotný Jan Bendig. "Přesně tak," napsal do komentářů se smajlíkem plačícím smíchy. "Já se s tebou kdyžtak na tu pokutu složím," nabídl velkoryse Navrátil.