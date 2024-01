Bratr Hanychové s partnerkou Jakuba Prachaře skvěle vychází. Je jako sestra, říká

Herec Vincent Navrátil nastoupil do seriálu Jedna rodina televize Nova, kde ztvárňuje postavu Medarda Vodičky. Ta není úplně kladná, podle Navrátila to ale začíná být pravidlem. "Čím dál častěji dostávám záporáky, nevím, co se mi osud snaží říct, ale snažím se do toho dát aspoň trochu pozitivního člověka," konstatoval pobaveně pro eXtra.

Syn Veroniky Žilkové, a tudíž bratr Agáty Hanychové se na placu potkal i se Sarou Sandevou, současnou partnerkou Jakuba Prachaře. Znají se už léta a dobře spolu vycházejí, proto bylo pro ně jako kamarády poněkud zvláštní, když se před kamerou měli líbat. "Máme až sourozenecký vztah, a tak je to pro mě o to těžší, protože to pro mě je, jako bych se líbal se svou ségrou," prozradil Navrátil.

Vztahy ve své rodině vnímá i herec sám jako poněkud zamotané. "Se Sarou se známe asi jedenáct let, studovali jsme spolu na konzervatoři, takže se známe daleko déle, než u nás došlo k těm rodinným šarádám," říká. To, že se dala dohromady s Prachařem, se kterým má jeho sestra Agáta od rozchodu napjaté vztahy, nemá Navrátil Sandevě za zlé.

"Nemáme jediný důvod, aby mezi námi byla negativní energie. Nestalo se vůbec nic špatného, to, že ona je s otcem mojí neteře, je pro mě příjemný a jsem rád, že je blízko naší rodiny. Jsem rád, že je to zrovna ona, protože Sara je opravdu skvělá holka a mám ji moc rád," pochvaluje si herec.