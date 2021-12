Finále taneční soutěže StarDance je tady. Favoriti jsou dva, tvrdí sázkaři

Podle informací dostupných na kurzovních portálech vsadili lidé průběžně na vítězství herce Jana Ciny u Tipsportu a Chance nejvíce tiketů - 52 procent ze všech vsazených. Na Vernera 27 procent a na Kopeckou 8 procent.

Podle tiskové mluvčí Sazky Veroniky Diamantové byl od začátku sázení největším favoritem Cina, ale nyní je to krasobruslař Tomáš Verner. U sázkové společnosti Chance Verner Cinu kurzově předběhl na první příčku až během posledních tanečních večerů.

"Všichni finalisté nicméně patří k tomu nejlepšímu, co letošní ročník nabízí. Opět se ukazuje, že ženy to mají přece jen složitější. Martina Viktorie Kopecká si svými výkony i milým vystupováním jistě získala řadu příznivců, pokud by ale dokázala porazit oba své sobotní soupeře, bylo by to spíše překvapení." uvedl hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák.

"Verner se opírá o zástupy fanynek ještě z dob sportovní kariéry krasobruslaře a Cina zase působí uvolněně a opět potvrzuje, že řeči o jeho všeobecném nadání mají své opodstatnění. Uvidíme souboj titánů s ohledem na to, že Star Dance sleduje spíše konzervativní publikum, ale sázíme spíše na Vernera," doplnil.

Scénář i taneční páry se v letošním ročníku StarDance kvůli covidu několikrát měnily. První díl letošního 11. ročníku soutěže sledovalo v průměru 1,618 milionu diváků starších 15 let. Byl to nejsledovanější úvodní večer soutěže StarDance na ČT od roku 2008. Finálový večer začne ve 20:10 na ČT1 a budou jím provázet Marek Eben a Tereza Kostková.