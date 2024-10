Blanka Matragi se snaží dostat z bombardovaného Libanonu

Světové zpravodajství je momentálně plné konfliktu mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hizballáh. Izraelské jednotky dokonce vstoupily na území Libanonu, aby zlikvidovaly infrastrukturu Hizballáhu. Momentálně jde o největší konflikt s Hizballáhem od války v roce 2006. A v nepokojích zmítané zemi žije i česká módní návrhářka Blanka Matragi se svým manželem Makramem.

"V oblastech Hizballáhu je to masakr. Naštěstí nejsme v blízkosti," popsala Matragi pro Super.cz s tím, že v hlavním městě Bejrútu, kde žijí, je zatím klid. "Jsme o. k. a v bezpečí," dodala. Připustila ovšem, že se snaží zemi opustit, což v současné situaci není vůbec jednoduché. "Sháníme letenky," říká.

Není to zdaleka poprvé, co Matragi ve svém druhém domově zažívá těžké časy. Po svatbě s Makramem opustila komunistické Československo a manželé se chtěli usadit v Saúdské Arábii, kde Makram Matragi získal místo ředitele stavební firmy. Jí ale kvůli původu z komunistické země zamítli vstup. Zůstali tedy v Libanonu, kde už šest let zuřila občanská válka.

I přesto se jí tam povedlo rozjet podnikání a otevřít vlastní studio. "Zatímco jsme oslavovali a šampaňské teklo proudem, v dálce duněly bomby a na střeše byl agregát, který zajišťoval dodávky elektrického proudu," popsala bizarní situaci v dokumentu České televize.