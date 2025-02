Meghan Markleová má problémy se značkou As Ever, je obviněna z plagiátorství

S velkou slávou Meghan Markleová představila lifestyle značku As Ever, pod níž plánuje prodávat celou řadu produktů, od džemů přes psí sušenky až po oblečení. Jenže právě to by ji dostalo do velkých problémů. Podle informací webu Mirror by tím riskovala žalobu. A to z toho důvodu, že název se nápadně podobá čínskému online obchodu s levnou módou.