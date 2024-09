"Bez oblečení je všechno mnohem hezčí," říká o nahotě Heidi Klumová

Jako modelka je Heidi Klumová na odhalování svého těla zvyklá. A kdyby mohla, nejraději by se neoblékala vůbec. "Bez oblečení je všechno mnohem hezčí. Vyrůstala jsem velmi svobodně, neskrývala jsem se a necítila se nejistá ohledně sebe nebo svého těla. Stejně jako ráda nosím krásné spodní prádlo nebo šaty, tak jsem moc ráda, když toho na sobě naopak moc nemám," řekla Klumová pro deník The Sun.

V jejím životní postoji hraje velkou roli to, že vyrůstala v Německu, kde jsou pravidla mnohem volnější než v Americe, kde žije teď. "Vyrůstala jsem nahá, jako dítě jsem pořád pobíhala nahá po zahradě u našeho domu, moji rodiče také občas doma prošli kolem mě ze sprchy nazí… Vnímala jsem to jako naprosto normální věc," rozvyprávěla se o svém dětství modelka.

"Jezdili jsme s rodinou na dovolenou do přírody na místa, kde byly nudapláže a nikdo se nad tím ani na sekundu nepozastavoval. Na prázdninách pod stanem jsem na plážích pravidelně vídala desítky nahých lidí, jak se opalují. Na tom jsem vyrostla. Nikdy to pro mě nebylo divné," říká s tím, že tam, kde žije teď si nahotu nechává hlavně k sobě domů. I tam má ale občas problémy. Vadí to především jejím dětem, které si domu vodí kamarády.

"Udělám doma oslavu nebo pozvu kamarády a svého přítele a ona se u bazénu opaluje nahoře bez," popsala modelčina dcera Leni. Takovému nařčení se ale Klumová brání. "Vždycky přijdou a říkají: 'Víš, že přijdou kamarádi. Nandej si vršek, mami.' A já na to: 'Copak jsem někdy neměla vršek, když přišli tvoji kamarádi?' Samozřejmě že si ho nandám. Ale vždycky se ujišťují," popsala s úsměvem obavy svých dětí.