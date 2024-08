"Soudil se, aby mě získal zpátky," říká Jana Bernášková o svém expartnerovi Drábkovi

Dnes mají herečka Jana Bernášková i dramatik David Drábek svoje životy, propojeni jsou ale díky dceři Justýně navždy. Bernášková se v poslední době hned několikrát rozpovídala o tom, jak těžké období si prožili po rozchodu. Kvůli nesmiřitelným sporům o dceru skončili u soudu, a jelikož cesta k dohodě se zdála nemožná, hrozila jim soudkyně, že malé děvčátko raději umístí do dětského domova.

Bernášková po letech vzpomínala na to, že důvodem soudu nebyla ani tak touha mít dceru u sebe jako Drábkova snaha o to, aby se k němu vrátila. Podle jejích slov měl pocit, že když bude mít dceru v péči, ona se k němu vrátí. "On vlastně začal žádat o střídavou péči, Justýnce byly tři roky, když jsem odešla. Říkal, že chce vychovávat svoji dceru. S odstupem jsem pochopila, že on potřeboval ten boj," řekla Bernášková v podcastu Agáty Hanychové a Ornelly Koktové.

Do stavu, kdy spolu dnes jezdí na dovolenou, se dostávali velmi složitě. "Mnohokrát to bylo na ostří nože, nerozuměli jsme si, každý jsme chtěli jinak pravidla porozchodového života, to je jasné, ale je opravdu dobré odpouštět. Odpustit tomu druhému, odpustit sobě. Ten druhý rodič bude už navždycky součástí vašeho života, nikdy ho úplně neodstřihnete. Tím rosteme, učíme se být tolerantní," doplnila Bernášková pro eXtra.cz.

"Já jsem si tenkrát řekla, že to zvládneme a dáme to, a i když byla období, kdy jsem ho nesnášela stejně, jako nesnášel on mě, tak jsme se k sobě vždycky chovali slušně," prozradila herečka recept na to, jak podobné situace zvládnout.