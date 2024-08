Berenika Kohoutová se s manželem o rodičovskou dovolenou nepodělí

Herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová má manželem Kryštofem Kubínem čtyřletou dceru Lolu a už v září se stane maminou podruhé. A přestože se jí líbí model, kdy si rodičovskou dovolenou vyzkouší i muž, podle jejích slov to není případ jejich rodiny.

"Uvítala bych to, ale v mé branži to nemá úplně opodstatnění. Mám to naplánované tak, že nenaskočím hned po porodu do práce, ale i když se po čase vrátím, všechno si budu moct přizpůsobit. Můžu si vzít miminko s sebou, může mi ho tam někdo pohlídat, navíc netočím stále. Kdybych měla práci, kam bych musela dennodenně, pak bych byla ráda, kdyby mohl být na rodičovské můj muž. Ale takto bychom na ní byli vlastně oba a to postrádá smysl," říká Kohoutová a dodává, že i díky tomu, v jakém prostředí vyrůstala, je zvyklá si se vším poradit sama. Maminka ji a její setru vychovávala bez otce.

"Myslím, že máme všechny i se ségrou podobné vzorce. Je to jistě způsobené tím, jak jsme byly mámou vedené, a ještě je tam zřetelný vliv babičky, která razila až nenávist k mužům. U mámy to nebylo tak patrné. Odráží se v nás ale to, že jsme byly vychovávané s tím, že jsme silné ženské, a to pak může některým mužům dělat problém. Ale myslím, že jsme si to se ségrou hezky zpracovaly a je to vyvážené," je přesvědčená herečka, která by se své mamince ráda přiblížila v tom, jak dokázala být jako rodič tolerantní a chápavá.