Berenika Kohoutová už těhotenství neskrývá. Rostoucí břicho ukázala v klipu

Berenika Kohoutová, která v únoru oslavila 33. narozeniny, má se svým manželem Kryštofem Kubínem už čtyřletou dceru Lolu. V nadcházejících měsích k ní přibude sourozenec. Herečka a zpěvačka to oznámila na svém Instagramu prostřednictvím klipu k písni Hot or Not.

O dalším těhotenství mluvila Berenika už delší dobu: "Chtěla bych pro Lolu sourozence. Ale tyhle věci tak nějak nechávám, i když k tomu samozřejmě člověk může z velké části přispět. Uvidíme," řekla v minulosti.

Hereččina první dcera Lola přišla na svět v únoru 2020, tedy v době lockdownu. Díky čerstvému mateřství si Berenika Kohoutová našla na tehdy depresivní době i pozitiva: "Mělo to celé fakt hodně nevýhod, ale za sebe musím říct, že bylo skvělé, že jsme byli jako rodina pohromadě. Kryštof byl s námi doma a pomáhal mi. Taky bylo fajn, že jak se nikde nic nedělo a doma byli všichni, neměla jsem ani pocit, že o něco přicházím."

Aktuální těhotenství herečky a zpěvačky pak ovlivní vývoj seriálu Jedna rodina, ve kterém účinkuje. Tvůrci seriálu jsou ale připraveni. "Věděli jsme to včas, a navíc se to částečně potkalo s dějem, což se diváci dozvědí už za dva týdny," prozradila mluvčí TV Nova Tereza Drtinová, že filmaři měli čas Bereničino bříško zakomponovat do děje.