Berenika Kohoutová přišla o nákup a drahou kabelku. Nabízí odměnu

"Neměla jsem tu kabelku jako lákadlo pro zloděje na přední sedačce. Měla jsem ji v kufru a dala jsem ji tam v garáži, takže ten člověk, který ji ukradl buď na Jiřáku nebo Míráku, kde jsem měla zastávky, nemohl vědět, že je v kufru tak drahá kabelka," popsala Berenika Kohoutová nešťastnou událost na svém Instagramu.

Cena značkové kabelky, o kterou Kohoutová přišla, přesahuje 70 000 Kč. U nás se navíc neprodává, herečka a zpěvačka si ji musela nechat dovézt ze Spojených států. "Buď jsem nezamkla, což se mi nikdy nestává, ale jsem teď velmi upracovaná. Tak je to teoreticky možné. Měla jsem to v kufru. Kufr byl navíc zatažený a ten člověk tu kabelku dal do papírové tašky z potravin a odešel s ní," postěžovala si Kohoutová.

O tom, že jí na kabelce opravdu záleží, svědčí fakt, že Berenika Kohoutová nabízí nálezci kabelky finanční odměnu.