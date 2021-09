Berenika Kohoutová se vdala. Veselce předcházela pořádná divočina

Třicetiletá herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová, která se divákům vryla do paměti díky rolím v seriálech Soukromé pasti či Modrý kód, se o uplynulém víkendu vdala.

"Svatba bude. A to bychom to nebyli my, abychom to měli zařízený… Na to, že se bereme za necelej měsíc. Ale máme: Lásku… kdyby si někdo z vás myslel, že to k tomu stačí, tak nestačí," napsala na konci července na svém Instagramu.

Tento víkend řekla své "ano" Kryštofu Hrubínovi v pražském Mlýně na Dobré vodě, který momentálně patří mezi nejoblíbenější svatební místa. Svatbě předcházela divoká rozlučka se svobodou, které se zúčastnily kamarádky Kohoutové. Mezi nimi nechyběly herečky Malvína Pachlová a Michaela Tomešová.

"Podle krásy na všech fotkách to byla rozlučka spíš Malvíny, podle nejvtipnější opilosti spíš Moniky… Ale byla MOJE. A byla nejlepší. Holky, jste skvělý. Tak teď už asi jenom ta svatba a pak jako co..?! (Rozumějte: kdo další?! Mrk mrk mrk)," připsala ke snímkům z rozlučky. Fotografie za svatby Kohoutová zatím nesdílela.