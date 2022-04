"Dám jim stabilitu." Představitel slavného Sherlocka u sebe doma ubytuje Ukrajince

O kolik lidí se jedná a kdy přesně do domu herce Benedicta Cumberbatche uprchlíci dorazí, neupřesnil. "Bohužel podstupují určitou léčbu - říkat o tom něco víc by bylo narušením jejich soukromí a příliš mnoho informací o tom, kdy přijdou a jak se to daří, by narušilo to moje. Ale chci jim poskytnout stabilitu po tom zmatku, který zažili, a to v rámci mého domova," vysvětlil v rozhovoru pro Sky News Cumberbatch.

Představitel hlavní role v oceňovaném detektivním seriálu Sherlock zároveň dodal, že je velmi hrdý na to, jak jeho země Ukrajině a lidem prchajícím z ní pomáhá. Zvláštní chvály se od Cumberbatche dostalo charitativní organizaci Refugees At Home, která nabízí utečencům psychologickou pomoc. "Jakkoli jsme jako hostitelé laskaví, velkorysí a vstřícní, nemáme takové dovednosti jako profesionálové v oblasti duševního zdraví, abychom se těmito věcmi zabývali."

Podle pětačtyřicetiletého herce prostě nelze ignorovat to, co se v současné době na Ukrajině děje. "Pro Evropana, který je dvě a půl hodiny letu od Ukrajiny, je to opravdu šokující doba a je to něco, co nad námi visí," řekl.

Současná krize ale není jediným případem, kdy se Cumbertbatch angažoval v pomoci uprchlíkům. V roce 2015 například vzbudil rozruch svým vulgárním vyjádřením na adresu politiků, kteří podle něj nedělali dost, aby zabránili tragédiím, tehdy šlo o utonutí dětí, které se z Turecka snažily ve člunu přeplout Egejské moře a dostat se do Řecka. "Zas..ní politici," neudržel nervy na uzdě herec, který pomáhal získávat finanční prostředky pro tehdejší uprchlíky. "Nikdo nevsadí děti do člunu, pokud není voda bezpečnější než pevnina," řekl tenkrát.