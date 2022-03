Barbara Nesvadbová pomohla otevřít školu pro 55 ukrajinských dětí

"Víte, jak jsem vám psala, že Be Charity se bude soustředit na pomoc dětem, co k nám přichází, tak nesešel se ani měsíc a máme díky úžasným ženám, Janě a Marii, školu. Pětapadesát dětí, čtyři učitelky, dvě vychovatelky. Malinký domeček při ZŠ Botičská," napsala Barbara Nesvadbová na svůj instagramový profil a připojila fotku s třídou plnou dětí.

Přestože má Nesvadbová z projektu radost, ví, že ani tak není situace ideální a bylo by lepší děti zařadit do českého kolektivu. "Víte dobře, že jsem velkým zastáncem inkluze, ale je druhá půlka druhého pololetí, nikdo se do přijímání dětí, které vůbec nemluví česky, moc nehrne. Jsem si zcela jistá, že tohle je mnohem lepší řešení, než aby seděly doma. Už takhle mají plné oči smutku," dodala spisovatelka.

Svoje sledující také informovala o možnosti, jak na provoz školy mohou přispět nebo se přímo osobně zapojit do jejího chodu. "Držte nám palce, ať škola stojí. A kdyby se někomu chtělo přispět třeba na obědy nebo přijít učit, piště mi."

Nadační fond, jehož je Nesvadbová tváří, vznikl v roce 2015, ona sama se ale charitě věnovala už předtím. Aktivně spolupracuje také s jinými s neziskovými organizacemi, jako jsou Etincelle, Unicef, Helppes a Dobrý anděl.