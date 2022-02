Bára Poláková po nehodě skončila s ortézou na krku. Má velké předsevzetí

Poslední dva týdny musela herečka a zpěvačka Bára Poláková změnit svůj životní styl. Na vině je úraz, ze kterého se bývalá partnerka herce Pavla Lišky zotavuje. Na Instagramu zveřejnila svou fotku, na které má kolem krku ochranný krunýř. "To, co se mi stalo a jak a kde, není důležitý… bylo to jen takový drcnutí," připsala k fotce.

Svoje fanoušky ujistila, že je mimo nebezpečí, popsala ale, že rekonvalescence pro ni byla náročnější, než si původně myslela. "Dostala jsem od pana doktora doporučení k co nejefektivnějšímu uzdravení. Žádné monitory jakýchkoliv rozměrů, žádné telefonní hovory. Jeden z důvodů bylo i to, že nám při sledování čehokoliv těkají oči. Dalším důvodem je stres nebo pokroucená páteř, jak jsme často v takovým tom pitomým pololehu s hlavou nahoru, jestli víte, co myslím," napsala Poláková.

Herečka přiznala, že si původně myslela, že omezení pro ni nebude představovat problém. Jenže postupem času jí došlo, že odpoutání se od všech monitorů znamená i to, že nemůže sledovat žádné filmy nebo o sobě dát vědět svým blízkým, vyřídit platby či se podívat na předpověď počasí.

Osmatřicetiletá Poláková, kterou proslavily hity jako Kráva nebo Nafrněná, si prý toto období přesto užila. Přinejmenším proto, že mnohem lépe vnímala čas se svými dvěma dětmi. A prozradila, že má v plánu si podobný digitální detox ordinovat častěji. "Slíbila jsem si, že mi odteď digitálno vezme maximálně desetinu času ze dne a budu prostě někdy vypnutá. Protože nemusíme na všechno odpovídat okamžitě. To jsme si na sebe vymysleli jen my sami."