V hněvu dokáže házet po lidech i půllitry. "Už jsem řízený cholerik," říká Hrzánová

Herečka a zpěvačka Barbora Hrzánová od mládí nerada dělala to, co jí nařizovali ostatní. Na základní škole dostala zápis do kádrového posudku jako "reakční rebel", dnes nosí ve vlasech jako symbol své - jak sama říká - cikánské a indiánské duše ptačí pero. Už celou řádku let žije s hercem Radkem Holubem a přiznává se, že dřív byla natolik cholerická, že dokázala po lidech házet půllitry piva.

Herectví má v genech - jejím otcem byl herec Jiří Hrzán. Ten se s její matkou rozvedl, ještě když Barbora byla malá.

Hrzánová vystudovala DAMU, po studiích nastoupila do Národního divadla a dnes působí na volné noze. Její nejvýznamnější filmovou rolí je postižená Johanka v Renčově filmu Requiem pro panenku a Helenka Součková v divadelní hře Hrdý Budžes, kterou bude brzy hrát dvacet let.

Podívejte se do galerie na život herečky, která 22. dubna oslaví 57. narozeniny.