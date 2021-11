Jejich přirození zakrývá jen list rostliny. Australan nadchl muže milující květiny

Australan Scott Cain v roce 2016 založil instagramový účet Boys with Plants (v překladu Kluci s rostlinami). Na tento nápad přišel v době, kdy si se svým kamarádem vyměnil ve zprávách několik fotografií mužů vyfocených s různými květinami. Řekl si, že by se takové obrázky mohly líbit i ostatním. V současné době má účet 250 tisíc sledujících a počet příznivců stále stoupá. Scott Cain v roce 2019 na základě úspěchu svého profilu publikoval knihu fotografií, pravidelně vydává kalendář a psal o něm magazín Vogue i deník The Times.

Sám Cain má na balkóně ve svém domě v australském Perthu více než 200 tropických rostlin a sukulentů. "Idea stojící za mým projektem je jednoduchá. Je o mužích a kytkách. Chci ukázat rozdílné muže z celého světa. Láska k rostlinám je univerzální zkušenost, která nás všechny spojuje," řekl Cain portálu Boyz.co.uk.

Podívejte se do galerie na sbírku fotografií mužů, kteří se vyžívají ve fauně.