Au, to bolelo. Coxová si s Sheeranem zopakovala tanec z Přátel, moc se nepovedl

V dokumentu Reunion, který nedávno odvysílala americká stanice HBO, tento legendární tanec Monicy Gellerové se svým seriálovým bratrem Rossem chyběl. Fanouškům ho ale herečka Courteney Coxová vynahradila novou verzí. Předvedla ji s Edem Sheeranem.

Zatímco v seriálu Přátelé ikonický tanec provádí sourozenecká dvojice Monica a Ross Gellerovi, minulý víkend herce Davida Schwimmera zastoupil zpěvák Ed Sheeran, který si vystřihl legendární choreografii s Courteney Coxovou. Písničkář nahrané video pak sdílel v neděli odpoledne a okamžitě se stalo virálním po celém světě.

Rutinní tanec sourozenců Gellerových se objevuje v seriálu Přátelé v 6. řadě v díle The One with the Routine, který se poprvé vysílal v roce 1999. V návaznosti na novou verzi s Sheeranem se pak na sociálních sítích zveřejnily ohlasy, které porovnávaly původní tanec s tím, co předvedl s Courteney Coxovou irský písničkář.