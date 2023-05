"Když mluví, připadám si jako ve filmu," říká Čech o spolupráci se Schwarzeneggerem

Hollywoodská hvězda a bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger je kromě jiného taky sedminásobným držitelem titulu Mr. Olympia v kulturistice. A právě zdravý životní styl a vášeň pro cvičení je to, co ho spojilo s českým podnikatelem Lubem Smidem, jehož společnost STRV se zabývá vývojem mobilních aplikací.

"Nejprve jsme nevěděli, že nás kontaktuje někdo od něj. Napsal nám jistý Adam Bornstein se žádostí, že by chtěl vytvořit mobilní aplikaci zaměřenou na fitness. Líbil se mu náš design, který napříč našimi produkty držíme, proto nás oslovil. Začali jsme se o to více zajímat a zjistili, že má souvislost právě s Arnoldem, na úvodním hovoru ale jeho jméno vůbec nepadlo," popisuje začátky spolupráce v roce 2020 Smid.

Následně už se do vyjednávání zapojil sám Schwarzenegger. "Když mi svou představu během oběda popisoval, byl to pocit, jaký jsem předtím nikdy nezažil. Jedna věc je byznysová stránka věci, ostatně jsme tam seděli hlavně kvůli tomu, já jsem ale naše setkání bral i jako splněný dětský sen. Dá se s ním bavit o čemkoliv, je vtipný, na svůj věk neuvěřitelně fit, a když na vás mluví svým hlubokým hlasem, fakt si připadáte jako ve filmu," řekl český podnikatel v pro CzechCrunch.

Vznikla tak aplikace The Pump, kde za roční členství zájemci zaplatí téměř 100 dolarů. Za to získají kompletní plán - od jídelníčku až po cvičení -, který je sestavený slavným hercem. A to včetně jeho dosud nezveřejněných osobních cviků. Schwarzenegger také v komunitním fóru pravidelně osobně odpovídá na dotazy členů. Jak sám slavný rakouský rodák říká, jeho cílem je vytvořit na internetu přívětivé místo, kde by se mohli sdružovat lidé s nadšením pro zdravý životní styl.