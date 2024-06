"Přestaňte, jinak v tý pr*eli budeme furt," zastala se Arichteva Blažka

Kauza, kdy manželka herce Filipa Blažka Jolana Blažková napadla herečku Veroniku Arichteva a komentovala její poprsí s tím, že je to "hnus", má další pokračování. Arichteva si nenechala útok líbit a zprávu zveřejnila. Jenže někteří z těch, kdo se jí chtějí zastat, zvolili k odplatě velmi nenávistný způsob. Svoje naštvání obrátili proti Blažkové a zejména proti jejímu manželovi.

Blažek tak na sociálních sítích musí čelit záplavě někdy velmi vulgárních komentářů. "Můžu se zeptat, jaký to je, mít za manželku zkurvenou pí*u? Děkuji za odpověď," zněla například jedna ze zpráv. "Za svoji manželku byste se měl stydět, když nemá ani odvahu postavit se svojí vlastní hlouposti," myslí si další komentující. A věc začínají dávat i do souvislosti s blížící se soutěží StarDance, které se Blažek letos účastní. "Prosím, ať vaše žena nechodí na žádný TV přenos!" píší lidé. "Snad vám to paní manželka neprohrála," napsal další.

Na hercovu stranu se tak postavila sama Arichteva, která z takových reakcí nemá vůbec radost. "Poslední, co k tomu chci ještě sdílet, je, že já Filipovi ve StarDance fandit budu a držím mu palce," napsala na svých InstaStories. "Trochu mě mrzí, že jsem se vymezila vůči nějakému chování, které je podle mě za hranicí slušnosti a lidskosti, ale bohužel se v něm vesele pokračuje dál směrem na Filipa. Prosím, jestli i pro vás je hejtování druhé osoby nepřípustné, tak s tím přestaňte. Jinak v tý p*deli budeme furt," uzavřela herečka.