"Líbila se mi představa, že v břiše nosím dítě," říká Anna Slováčková

Už podruhé bojuje zpěvačka Anna Julie Slováčková se zákeřnou rakovinou. Jak přiznává, největší oporou v těžkých chvílích je pro ni její partner. Přestože o svém milostném životě mluví jen sporadicky, tentokrát udělala výjimku a něco o muži svého života prozradila.

"Můj současný přítel je muzikant, ale znali jsme se dlouho předtím, než jsme spolu začali chodit. Byli jsme předtím nejlepší přátelé," řekla s tím, že svůj vztah posunuli na další úroveň. "Bydlíme spolu. Ten se mnou vše sdílí a jsem za to nesmírně vděčná," dodala s tím, že oporu má i v dalších lidech. "A samozřejmě moje rodina, rodiče, brácha. Kamarádi jsou se mnou denně v kontaktu. Mají o mě strach. A fanoušci. Tolik krásných zpráv, toho si vážím. Jen někdy je toho moc, nemohu všem odpovídat, někdy potřebuji být i sama," prozradila Slováčková.

Podle ní je velmi důležité, aby se pacienti mohli na své okolí spolehnout. "Já jsem měla a mám obrovské štěstí na partnery, kteří mě v nemoci podrželi. Můj přítel se o mě opravdu láskyplně stará, je mi nablízku a oporou. A není to pro něj jednoduchý, zvládat moje nálady. Během léčby se mění tělo, najednou jste bez vlasů, oteklá. Poprvé to bylo sakra těžký, teď už vím, do čeho jdu a co mě čeká. Nedokážu si představit, že muž v takové těžké chvíli svoji ženu opustí," uzavřela zpěvačka, která přiznala, že než nemoc znovu udeřila, uvažovali dokonce o založení rodiny.

"Přiznám se, že jsem v posledních měsících o mateřství přemýšlela dost, líbila se mi představa, že v břiše nosím dítě," pronesla zpěvačka v půlce minulého roku. Její zdravotní stav ale partnery donutil úvahy o miminku dočasně odsunout.