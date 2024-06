"Zajímá mě swingers," říká Anna Slováčková a otevřeně mluví o své sexualitě

"Na to, jak bouřlivý život rodiče vedou, by se zdálo, že budeme jako rodina otevření, ale ne," říká zpěvačka Anna Slováčková s tím, že o sexu se u nich doma v podstatě nemluvilo. Ona sama je ale úplně jiná a nemá problém se svěřit s tím, co ji v sexu vzrušuje a co by chtěla ještě vyzkoušet.

O to všechno se podělila s posluchači erotického podcastu Šimrání. "Mám hodně sexuálních tužeb a snů, které bych si měla začít psát na wish list a začít je realizovat. Upřímně mě zajímá swingers, zvlášť ta atmosféra. Musela bych to ale asi dělat v jiné zemi, aby to nikdo nenatočil, nenafotil. Chtěla bych si to užívat bez toho, aniž by na mě koukali lidi stylem: ‘Jé, to je Slováčková,’" překvapila Slováčková, která si takové fantazie zatím realizuje sledováním porna. "Nejvíc mě baví lesbičky, na ty koukám hodně často, pak se mi líbí black and white páry a obecně grupáče," říká otevřeně.

A neměla problém vyjmenovat ani to, co by při sexu naopak zažít nechtěla. "Fekál a fetišistické věci bych asi nedala, žádné vnitřní tekutiny," říká rezolutně.

V podcastu odhalila i to, jaký byl její první sexuální zážitek. "Moje poprvé byla taková náhodička. Bylo mi čerstvých patnáct, já tou dobou byla na pěveckém táboře, kam přijela banda kamarádů. Pak mě to trochu mrzelo, že se to vůbec stalo. Tenkrát to byla taková frajeřinka, řekla jsem si, že budu hustá. Zpětně to bylo strašný, na palandě v chatičce," prozradila.