Navzdory rakovině si Anna Slováčková užívá života. V italských horách dojala písní

Navzdory těžké životní situaci, kdy se už po několikáté vypořádává s rakovinou, neupadá Anna Slováčková na duchu a dovede si užívat života. Tentokrát se podělila o dechberoucí záběry z italských hor a doplnila je dojemným popiskem.

"Díky, světě, za tak nádherný místa, který člověk může navštívit. Může se tam nadechnout toho voňavého, jarního vzduchu… žít," podělila se o své pocity z Cavalese, kde si momentálně i s kamarádkou Karolínou Fišerovou užívá jarní lyžovačku.

Dámy se dokonce podělily i o video z lanovky, kdy si jízdu krátily zpíváním písničky Heleny Vondráčkové. "Jedna z mých nejoblíbenějších písní ‘Vzhůru k výškám’ se stala už v podstatě naší lyžařskou hymnou," prozradila Slováčková svou rutinu.

A ačkoli to děvčatům společně hezky ladilo, dodala skromně: "V těch devět ráno jsme si teda dovolily docela velkou transpozici tóniny. Zazpívat to v originále, stejně jako to Helena Vondráčková nazpívala, to svedou asi jen bohové a ona, a já Bůh bohužel nejsem, vlastně ani soprán."

Přesto se zpěvačky dočkaly v komentářích výsostně pozitivních reakcí, přičemž mnozí fanouškové neskrývali dojetí a přiznali, že z písničky měli doslova husí kůži.