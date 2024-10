"Když se mi něco nelíbí, vybuchnu," přiznává Anna Slováčková, jak to chodí u ní doma

Lásku ke členovi své kapely zpěvačka Anna Slováčková dlouho tajila. Nyní už ale ráda do světa vykřičí, jak moc je po boku Matěje Růžičky spokojená. "Jsem s ním strašně šťastná a on je miláček," rozplývá se zpěvačka. "Tím, že jsme právě byli dlouho přátelé, tak se opravdu známe ze spousty stran, což je super, a musím říct, že doufám, že to vydrží, nechci nic zakřiknout," doufá Slováčková.

Základem spokojeného vztahu je podle ní komunikace a ona je podle vlastních slov velmi přímá. "Já jsem taková, že vybuchnu a řeknu to na rovinu, pak se nic moc několik dní neděje, já to dusím, bublám, bublám, bublám a pak znova vybuchnu a je to ještě větší kalamita než poprvé," přiznala pro eXtra.cz. "Když se mi něco nelíbí, tak to jde prostě hned ven a nechci kolem toho hrát nějaké hry," říká se smíchem.

Stejně jako láska je pro ni důležité i přátelství. Na rozdíl od mnoha jiných ale nemá početnou partu přátel, vystačí si pouze s úzkým okruhem. "Já si držím jenom pár kamarádů na prstech jedné ruky a ty si opatruju a snažím se je na rukou nosit, aby na mě nezanevřeli, takže spíš jsem taková, že si stačím s pár nejbližšími," dodala na závěr.