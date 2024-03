Anna Slováčková sní o svatbě. Až na to přijde, partnera klidně požádá o ruku i sama

O svém partnerovi mluví zpěvačka Anna Slováčková čím dál častěji, a to i přesto, že ho veřejnosti zatím neukázala. Dokonce prozradila, že by se ráda stala vdanou ženou. "Já o svatbě uvažuju, ale je otázka, jestli o tom uvažuje i můj partner," svěřila se Slováčková.

Dodala, že jí není proti srsti vzít věci do vlastních rukou. "Už jsem mu sama řekla, že jestli mě nepožádá, tak ho požádám sama. Letos je přestupný rok, takže by to holky taky mohly udělat," řekla s úsměvem. Pak ale dodala, že momentálně je pro ni přednější úspěšná léčba rakoviny plic, kterou jí diagnostikovali minulý rok v létě.

"Ne, já myslím, že na pořadu dne to teď úplně není. Máme spoustu jiných věcí, které musíme řešit a dát do kupy, než se vrhneme na svatbu. V mojí situaci svatba asi není nic, co bychom měli aktivně řešit. Ale je hezké o tom minimálně snít," říká zpěvačka. Už v minulosti se svěřila i s tím, jak by její velký den měl vypadat.

V představách Anny Slováčkové by mělo jít o venkovskou svatbu, na kterou by každý přinesl něco k jídlu, vyhrávala by tam country kapela a opékaly by se špekáčky.