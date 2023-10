Anna Slováčková reagovala na necitlivá slova Jaroslava Duška o rakovině

Zpěváčka Anna Slováčková minulý týden oznámila, že se jí vrátila rakovina. Slováčkové je pouhých osmadvacet let a je to už podruhé, co se s touto náročnou nemocí vypořádává. Shodou okolností si vzpomněla v rozhovoru pro časopis Téma i na necitlivé výroky Jaroslava Duška, které herec pronesl směrem k onkologickým pacientům, již nemoci podlehli.

"Já si myslím, že umřeli na to, že nenávidí život. To vím. Ten člověk nemá rád život, nemá rád sebe," tvrdil v létě herec. "To, že někdo říká, že chce žít, neznamená, že to chce, protože když se díváte na to, jak žije, tak přece vidíte, jestli to chce, nebo ne."

Slováčková také přikládá význam pozitivnímu myšlení v rámci léčby, ale takováto vyjádření jsou podle ní za hranou. Ze začátku zaujala vůči Duškovi překvapivě benevolentní postoj, po nedávné diagnóze ovšem obrátila.

"Pokud jsem předtím váhala nad tím, co ohledně rakoviny v létě rozpoutal rozhovor s Jaroslavem Duškem, teď už ničemu z toho nevěřím," uvedla aktuálně. "Je to prostě nějaké debilní nařízení shora, nebo možná zdola. Někdo prostě hodil kostkou a určil, kdo bude nemocný a kdo zdravý."

Rozhodně se nepovažuje za člověka, kterému by chyběla vůle žít. "Občas na mě padly deprese, ale rozhodně už jsem neměla myšlenky na to, že svůj život ukončím. Od doby, co jsem skončila první léčbu, jsem žila opravdu krásný a naplněný život," řekla rozhodně.

Prvně onemocněla rakovinou prsu v roce 2019, kterou se jí povedlo porazit po dvou letech. S nádory, ačkoli nezhoubnými, se ovšem potýkala již od roku 2013. V roce 2016, kdy jí našli nezhoubný nádor podruhé, dokonce přičítala velký podíl na nemoci stresu.

"Přivolala jsem si to sama. Svým uvažováním, psychikou, stresem," tvrdila. "To, jak jsem žila, nemohlo skončit jinak než nějakou nemocí. V té době jsem maturovala, hrála divadlo a do toho jsem prožívala to, co se dělo doma. Bylo toho na mě moc," uvedla, přičemž narážela i na situaci svých rodičů, když saxofonista Felix Slováček veřejně podváděl svou manželku Dagmar Patrasovou s výtvarnicí Lucií Gelemovou.