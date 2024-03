"Léčba zabírá," hlásí zpěvačka Anna Slováčková s tím, že nádory se zmenšují

Co se týká zpráv o jejím zdravotním stavu, je zpěvačka Anna Slováčková, bojující s rakovinou, ke svým příznivcům velmi upřímná. Přiznává však, že její otevřenost má i své stinné stránky. "Nejhorší na tom je asi to, že na vás lidi koukají, jako že to už máte za pár," přiznala v pořadu 168 hodin. "S tím jsem se hodně setkala a člověka to bolí asi nejvíc, když nad vámi zlomí hůl a řeknou, že máte rakovinu, že je to konec."

Ona sama však ale rozhodně boj se zákeřnou nemocí nevzdává, a jak se teď ukazuje, má šanci zvítězit. Od lékařů si totiž v poslední době vyslechla dobré zprávy. "Od začátku, co jsme tu chemošku začali dávat, tak se ty nálezy zmenšily. Zmenšilo se to jak v plicích, tak v uzlinách, takže je to určitě na dobré cestě," potěšila Slováčková všechny, kdo jí drží palce.

Před svými sledujícími však neskrývá ani to, jak je léčba vyčerpávající. "Je to o tom to co nejdéle vydržet a co nejvíce toho času na léčbě nahamtat, aby byla co nejvíce úspěšná. Můj život je teď sice takový, ale já jsem vděčná za to, že vůbec nějaký je," uzavřela zpěvačka, která si uvědomuje, že ne každý pacient má takové štěstí jako ona. "Spousta lidí si vyslechne diagnózu a už tam nemá prostor na léčbu."