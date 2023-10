Anna Slováčková přiznala, že se jí po letech vrátila zákeřná rakovina

"Vybojovala jsem si to poprvé - věřím, že to zvládnu i podruhé," napsala Anna Slováčková na svůj profil na Instagramu. Zpěvačka pouze o den dříve pokřtila svou novou desku. "Člověk míní… a něco tam nahoře, nebo dole mění a tak, když jsem měla 8. 9. oslavovat vydání desky a nového klipu, potvrdili mi návrat rakoviny a na žádné oslavy už nebyla chuť. Co cítím? Strašnej vztek. A pochopitelně strach. A taky mám pocit, že jsem všechny zklamala… nechci v nikom vzbouzet strach a nechci, aby to vypadalo jako pravidlo, že se rakovina může vrátit. Pravidlo to totiž není," píše Slováčková.

Zpěvačka se s rakovinou potýkala už v roce 2019, kdy jí byl diagnostikován zhoubný nádor v prsu. Ještě dříve, a sice v letech 2013 a 2016, měla také nález, ale tehdy se jednalo o nezhoubné útvary. Teď rakovina udeřila na jiném místě. "Usadila se mi tentokrát v plicích… ale i tak jsem připravena znovu k boji. Minimálně dnes jsem se na ten boj už trochu připravila. Prosím všechny (i média) o shovívavost… vím, že poprvé jsem s vámi sdílela hodně, ale potřebuji se s tím sama víc smířit a poprat se s tím více o samotě… Alespoň dočasně," napsala dcera Dády Patrasové a Felixe Slováčka.

Potvrdila také, že i přes náročnou léčbu, která ji čeká, se nehodlá vzdát pracovních povinností do té míry, jak jí zdravotní stav dovolí.

K dceřině nemoci se vyjádřil i její otec. "Vím to už delší dobu, ale Anička si nepřála, abych to někde říkal," svěřil webu Život v Česku. A promluvil i o tom, jak na špatnou zprávu reagovala jeho žena. "Dáda je z toho samozřejmě zlomená také. Brečí… Jako každá citlivá ženská," povzdech si saxofonista, který přesto věří, že současná medicína dokáže jeho dceři pomoci.