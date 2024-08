Anna K. a Tomáš Vartecký se po 27 letech rozešli. Přitom plánovali svatbu

Zpěvačka Anna K. a Tomáš Vartecký patřili mezi nejstabilnější páry českého showbyznysu, ačkoli nebyli oficiálně svoji. I to se ale mělo v dohledné době změnit - podle všeho chystali utajovanou veselku na konci srpna. O ruku ji měl požádat o Vánocích. Sama zpěvačka teď přes své sociální sítě ovšem potvrdila, že jejich vztah skončil.

"Naše cesty s mým životním partnerem Tomášem se po 27 letech rozešly," napsala ve svém příspěvku na Instagramu s tím, že ačkoli o svém soukromí na veřejnosti radši nemluví, tentokrát musí udělat výjimku. "Náš vztah byl plný lásky, porozumění a sounáležitosti, kterou si jen člověk může přát. Naše blízkost ani nejde pojmenovat, byli jsme jako jeden."

V posledních letech ale cítila, že starostí přibývá. "Život nám připravil mnoho nástrah, které se dařilo dlouho zvládat, já sama jsem udělala všechno, co jsem mohla, a nestačilo to. Nakonec jsem boj za náš vztah musela sama poprvé vzdát. Nějaký čas teď asi nedokážu předstírat, že je vše kolem mě zalité sluncem. Věřila jsem, že mám vybráno a že mě už žádná temnota nepotká. Nenapadlo mě, že se mýlím," pokračovala. "Tomáš si vybral cestu, na které už ho doprovázet nemůžu," dodala s tím, že mu přeje, ať najde štěstí a klid.

Podle kolegů za krachem vztahu nestojí nevěra, spíš je to náklonnost Varteckého k alkoholu a experimentování s různými látkami. Hudebník se svými závislostmi v minulosti bojoval i za pomoci odborníků, a to docela úspěšně. Tentokrát to ale nechal prý zajít až moc daleko.

Jejich vztah přitom prošel mnoha náročnými zkouškami. Nepochybně tou největší byla zpěvaččina rakovina, se kterou se utkala hned dvakrát. "Tenkrát Anna ukázala svou sílu. Držela nad vodou nejen sebe, ale i Tomáše, a do toho bojovala s nemocí. Všechno to ustáli. A když přišla od Tomáše žádost o ruku, bylo to jak filmový happy end. Jenže pak se vše zhroutilo," popisoval jeden z Varteckého spolupracovníků pro Blesk.