"Třicet vteřin nedýchal," popsala Aneta Vignerová strach o syna

Strach o dítě je tím největším, který může rodič zažít. Své o tom ví i modelka Aneta Vignerová. Ta musela spolu s manželem, scénáristou Petrem Kolečkem rozhodnout, zda jejich malého syna Jiříka poslat na operaci nosních mandlí. Kvůli jejich zvětšení v noci přestával i na půl minuty dýchat.

"Hrozně jsem se toho bála, protože to malé tělíčko musí do celkové narkózy. Ale kvůli zvětšeným nosním mandlím to pro něj byla hrozná spací muka, a ta operace to ohromně zlepšila. Prostě na chvilku vypnul! Třeba třicet vteřin nedýchal, což bylo hrozný! Přes den byl pak úplná mrtvola, jak byl unavený," popsala modelka stavy, které ji nakonec přesvědčily, že operace je tím správným řešením.

"Po té operaci je všechno krásný. Konečně se vyspí. Ta operace to hrozně zlepšila. Hned, jak se probral, byl to úplně jiný chlapeček. Bála jsem se toho víc, než bylo asi potřeba. Vždycky je to riziko…" rozpovídala se Vignerová v podcastu Mámy sobě.