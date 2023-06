Krejčíková prozradila, jak reagoval její partner, když v seriálu Volha ukázala prsa

Aneta Krejčíková má pověst herečky, která s nahotou před kamerou nemá problém. Že by jí to ale bylo příjemné, se říct nedá: "Před nahýma scénama si musím dát panáka! Přitom jsem zapsaná jako herečka, které nevadí se svléknout. Jsem exhibicionistka, ale není to vždy úplně jednoduché," svěřila se Blesku představitelka sekretářky Květy v seriálu Volha.

V pořadu Show Jana Krause nyní vyjádřila podiv nad tím, jaké reakce vyvolalo mihnutí se jejích vnad na televizní obrazovce. "Fascinuje mě to pobouření a pozastavení se nad tím v dnešní době, kdy si můžete jakékoli porno pustit kdykoli kdekoli, a to i nějaké nezákonné, nehumánní. Tak tady se pobuřujeme nad dvěma vteřinami."

A co na to její partner Ondřej Rančák? "Já nevím, jak k tomu přistupuje, protože to ještě neviděl. Možná kdyby to viděl, bylo by to lepší, protože k němu se to dostává skrze bulvár a nějaké posměšné zprávy od jeho kamarádů, kolegů a tak," uvedla herečka, jejíž partner je učitel tělocviku a angličtiny.

Aneta Krejčíková zároveň prozradila, jak se s manželem seznámila: "On vlastně začal randit s mojí sestřenicí," řekla herečka a vysvětlila, že se sestřenicí jsou stále kamarádky. Od začátku prý bylo záměrem, aby se s Rančákem dali dohromady. To se podařilo, dnes už jsou spolu sedm let a mají čtyřletého syna Bena a tříletou dceru Toničku.