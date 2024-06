"Radši se budu koukat do zahrádky," říká Andrea Růžičková a vyhlásila bojkot Netflixu

Velká část lidí dnes běžně používá své mobilní telefony, tablety nebo počítače také jako zdroj zábavy a sleduje na nich filmy či seriály prostřednictvím streamovacích platforem. Jenže společnosti nutí zákazníky zařízení modernizovat a to se hrubě nelíbí herečce Andree Růžičkové. Té dnes přišel e-mail, že předplacená služba jí přestane fungovat z důvodu zastaralosti jejího počítače.

"Jsem už asi opravdu stará generace. Opravdu udržitelně vychovaná," napsala ke svému příspěvku v InstaStories, kde ventilovala své rozhořčení. "Ráno mi přišel e-mail z Netflixu, že mám starý počítač a že v létě mi už nebude fungovat služba, kterou mám zaplacenou. A asi si mám koupit nový počítač. A já se ptám, kde jsou všechny ty kecy o udržitelnosti? Člověk se o ten počítač stará, aby fungoval, a on funguje, nemá žádný problém a jen kvůli tomu, abych se mohla koukat na Netflix, si mám koupit nový? Mně to přijde úplně padlé na hlavu. A chci říct, že radši se budu koukat do své zahrádky," rozčílila se herečka, která radši předplatné zruší, než aby se nechala nutit do nákupu věci, kterou nepotřebuje. "A to přitom nemám žádnou předpotopní krabici," uzavřela téma.

A řada jejích sledujících jí dává za pravdu. "Souhlasím, tohle už přehánějí," napsal jeden z nich. Další se rozhodl podělit o podobnou zkušenost. "Také mám starší tablet a už skoro nic na něm nejde," zněl naštvaný komentář, který Růžičková zveřejnila. "Snad tohle uvidí co nejvíc lidí a zamyslí se nad tím," doufá další sledující, že by mohl přístup herečky ostatní inspirovat.