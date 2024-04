Andrea Pomeje se tajně vdala. I druhá svatba byla v Thajsku

Přestože si Andrea Pomeje vydobyla renomé jako DJ, mnoho lidí ji stále má spojenou hlavně s jejím prvním manželem, hercem a zkrachovalým producentem Jiřím Pomeje, se kterým má dceru Annu. Od Jiřího smrti uplynulo už pět let a z Andrey je znova vdaná paní.

Právě v Thajsku, během svého současného turné, tam řekla ano svému dlouholetému partnerovi Petru Plačkovi. S několikadenním zpožděním radostnou novinku sdílela i se svými sledujícími na Instagramu. "1. 4. 2024. Sice jsme to nestihli do roka a do dne, ale myslím, že tohle požehnání od thajských mnichů přímo v místním chrámu nám přinese do společné budoucnosti velké štěstí! Vím, že vůbec nemusím popisovat ty emoce, co jsme cítili, protože nás tady už znáte, a dopředu děkujeme, že to s vámi můžeme sdílet!" napsala k videu se záběry z jejich velkého dne. A vzhledem k datu svatbu nezapomněla ujistit fanoušky, že nejde o aprílový žertík.

K neobvyklé veselce patří i neobvyklé snubní prsteny. Místo kroužku z drahého kovu si je novomanželé nechali na levý prsteníček vytetovat. Svatba v této exotické zemi ale není pro Andreu ničím novým. Také s Jiřím se brali právě zde. Platnost sňatku pak museli potvrdit ještě na matrice v Čechách a to samé ji čeká i v tomto případě.