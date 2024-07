Andrea Pomeje chystá druhou svatbu a s odkazem zesnulého manžela se vyrovnala

Média obletěla na začátku dubna práva, že se DJka Andrea Pomeje, vdova po herci Jiřím Pomejem, v Thajsku znovu vdala za svého dlouholetého přítele Petra Plačka. Obřad opravdu proběhl, ale oficiálně vdaná stále není. Brzy se to však chystá změnit a plánuje další veselku tady v Čechách.

"Nerada bych mystifikovala, protože my dva jsme to samozřejmě brali jako svatbu, ale nebyla oficiální. V Thajsku by člověk musel běhat po úřadech v Bangkoku, aby získal štempl, ale to jsme nechtěli. Brali jsme to spíš jako požehnání od mnichů. Bylo to v buddhistickém chrámu, byli jsme tam jen my dva a celé to pro nás bylo opravdu hodně silné. Mám z toho ještě teď husí kůži, když si vzpomenu. Byla to naše ceremonie lásky. A teď nás čeká ještě svatba, kde bude i má dcera a babičky," řekla v rozhovoru pro iDnes maminka dospívající dcery Aničky, jejímž otcem je zesnulý Jiří Pomeje.

Detaily o chystané svatbě neprozradila. Ne však proto, že by ji chtěla tajit, ale prostě proto, že jako většinu věcí ve svém životě ji nemá příliš naplánovanou. "Termín zatím nemáme," řekla se smíchem. "Chtěli bychom asi v září. Máme rádi babí léto a milujeme to podzimní počasí. Ale pořád nemáme termín ani místo. Myslím, že to nakonec bude úplně stejné jako s tou thajskou svatbou. Prostě to bude freestyle," dodala Pomeje, které podle vlastních slov dlouho trvalo, než se vypořádala s odkazem, který tu po jejím manželovi zůstal.

"Mívala jsem kdysi pocit, že až tu Jirka nebude, tak prostě končím. A že celé to fluidum kolem mě byl jen on. A vlastně jsem s tím byla i smířená. Absolutně mi nezáleželo na tom, jestli budu někde nějak vidět nebo ne," říká s tím, že nejvíce ji bolela křivda, která se s na ni s tímto kontroverzním příjmením snesla. To už je ale také naštěstí minulostí.

"Momentálně mám v sobě vnitřně vyřešené i věci s tím Jirkou. Jsem mu vděčná za všechno, i za to jméno, protože mi pomáhá a ulehčuje mi spoustu věcí. Beru ho jako značku," řekla závěrem.