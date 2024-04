Legendární Joan Collinsová je v Česku. Nutrii si spletla s bobrem, na 90 let nevypadá

Když ji vidíte nalíčenou, neuvěříte, že Joan Collinsová v květnu oslaví 91. narozeniny. "O svém věku nemluvím. Ani o něm nepřemýšlím. Mám pár stejně starých přátel a popravdě mi nepřipadají zajímaví. Všichni kromě mě totiž hrozně zestárli," říká britská herečka, která proslula v 80. letech rolí potvory Alexis v americkém seriálu Dynastie.

Právě teď tráví Collinsová svůj čas v Česku, natáčí tady totiž kriminální film Vražda mezi přáteli. Dokládá to i její Instagram, který plní fotkami z natáčení. Mimo jiné tam najdete i video, na kterém se koupe nutrie pod pražským Karlovým mostem. Soudě podle reakcí se zvíře Collinsové moc líbilo, v příspěvku ho ale mylně označila za bobra. Její sledující herečku ovšem z omylu rychle vyvedli a v komentářích přidali i další informace o výskytu nutrií v české metropoli.

Joan je u nás i s manželem, filmovým producentem Percym Gibsonem, který je o 32 let mladší. "Věřím v manželství. Proto jsem se vdávala pětkrát. A konečně to vyšlo. Teď mám opravdu nádherné manželství. Percy je ten pravý. A já se na svůj věk rozhodně necítím," popsala Joan Collinsová v rozhovoru pro BBC Two.