Alice Bendová se z legrace rozešla s přítelem. Hned se jí přihlásili zájemci o vztah

Alice Bendová našla štěstí po boku o dvanáct let mladšího Michala Topola už před devíti lety. K dlouhotrvajícímu vztahu ovšem patří i menší hádky, nebo přímo žabomyší války. K jedné takové došlo i na španělské pláži, kde se Topol rozhodl vybrat místo tak, aby měl výhled na dívky v bikinách.

"Příště už nebudu chodit pozdě a vyberu si já!" zlobila se Bendová ve videu, které zveřejnila na svém Instagramu. "To mi je úplně jasný, proč sis to vybral tady! Celý den se mám tady koukat na to tělo?" "No, ty nemusíš, ale já jo!" zněla pobavená Topolova odpověď. Ten navíc svou partnerku ze společné deky vyháněl. "Běž, támhle máš staroušky španělský!"

Herečka svůj příspěvek doplnila popiskem připomínajícím inzerát na seznamce: "Skoro padesátiletá hledá porozumění, lásku, pochopení a zázemí. Společné výlety vítány. Jsem vděčná za vše. Pište z celé ČR, beru všechno. Věk je jen číslo." A navíc jej doplnila hashtagy #odjezd a #rozchod.

Zájemců se jí v průběhu krátkého času ozvalo víc než dost. Že šlo ale jen o vtip, dosvědčil hned další její příspěvek, kde s úsměvem pózují oba partneři. "Já si ho teda nechám, ptáka starýho. Děkuji vám za vaše úžasné nabídky k výletům, společnému životu, a dokonce i k svatbě. Michal Topol jich také pár dostal," pochlubila se Bendová za oba.