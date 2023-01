Alec Baldwin chtěl darovat své ženě milion followerů, fanouškům to přišlo trapné

Americký herec Alec Baldwin uveřejnil ve čtvrtek 5. ledna na svém instagramovém účtu video, ve kterém prosí své fanoušky, aby začali na stejné sociální síti sledovat jeho manželku, Hilarii Baldwinovou. Měl to být dárek k jejím nadcházejícím 39. narozeninám, které slavila den nato.

"Zítra má moje žena Hilaria narozeniny, 6. ledna," začal Baldwin. "Chtěl bych vás požádat o malou laskavost a tou je, že mou ženu, zdá se, dělí jenom centimetry od milionu sledujících na Instagramu. Chtěl bych vás požádat o dárek k jejím narozeninám nebo pouhé gesto vůči mé ženě, abyste ji na Instagramu sledovali."

V pátek dosáhl účet instruktorky jógy Hilarie Baldwinové více než 995 tisíc sledujících a k dnešnímu dni už je k odběru přihlášeno přes požadovaný milion lidí, takže hercova žádost dosáhla svého. Přesto se ozvaly kritické hlasy, kterým přišlo takové narozeninové přání povrchní a trapné.

"To musí být žert. Taková divná povrchní žádost mě nutí k tomu, abych přestala sledovat vás oba!" ozvala se jedna komentující. "Co je to za patetický trend žádat něco takového od lidí. Sledovat? Dobrý bože. Dospějte," komentoval další. "Tohle je pro ni důležité? Followeři?"

Mnoho fanoušků projevilo zklamání, přišlo jim to pod úroveň. Slavný herec mohl využít svůj vliv spíše k tomu, aby vyzval k přispění na charitu ve jménu svojí ženy. Zveřejnil ještě tři další příspěvky, ve kterých svou žádost opakoval, v jednom z nich i se svou devítiletou dcerou Carmen. "Sledujte moji mámu na Instagramu… prosím. A díky," zopakovala holčička tu samou výzvu.

V pátek ještě herec poděkoval fanouškům, kteří se přidali ke sledujícím jeho ženy, a zdůraznil, že v práci jeho manželky sehrávají sociální sítě zásadní roli, proto je pro ni počet sledujících tak důležitý. Samotná Hilaria Baldwinová se k tomu nijak nevyjádřila, na svém Instagramu zveřejnila pouze poděkování za blahopřání k narozeninám a příspěvek z rodinné oslavy.